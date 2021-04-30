Деревья и кустарники высадили на улице Лазурной в Барнауле

Пять берёз и 15 саженцев сирени высадили на участке улицы Лазурной от Балтийской до Северного Власихинского проезда в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Работы прошли в рамках общегородского субботника, который состоялся 29 апреля. Помощь в организации по озеленению Индустриального района и доставке инвентаря оказала районная администрация.
Напомним, что на общегородской субботник в Барнауле вышли более 48 тысяч человек. Участники собирали мусор, прошлогоднюю листву, ветки, подметали дорожки и сажали деревья. Всего было собрано свыше 100 тысяч мешков мусора.
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