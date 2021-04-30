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Россиянам рассказали, что делать, если отпуск выпал на майские праздники

, ИА "Амител"
В худшем случае придётся обратиться в суд
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова объяснила, можно ли отменить отпуск, если он совпал с длинными выходными в начале мая. Её слова приводит сайт радио Sputnik.

Специалист отметила, что если человек планировал пойти в отпуск не по графику, то он может отозвать своё заявление, поскольку отпуск ещё не оформлен и не оплачен. Ерошенкова рассказала, как это сделать.

"Работник пишет новое заявление, в котором просит не направлять его в отпуск и указывает причину. Работодатель имеет право издать приказ об отмене этого отпуска, который уже был зафиксирован. Если выплата уже была осуществлена, то выплаченные денежные средства будут учтены в следующем расчётном периоде, то есть в следующую заработную плату сумма будет перерассчитана бухгалтером", – сказала она.

Ерошенкова добавила, что если работодатель будет против, работник вправе обратиться в суд.

Если же отпуск будет по графику, то у работодателя гораздо больше законных причин отказать. Тем не менее даже в этом случае начальство может пойти навстречу, заключила эксперт по трудовому праву.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Ожидается, что мера сделает эпидемиологический прогноз более стабильным. Таким образом, страна будет отдыхать с 1 по 10 мая непрерывно.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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