Среди лучших. Алтайский "политех" включили в престижный международный рейтинг

В конце апреля 2021 года опубликовали результаты рейтингового исследования Round University Ranking (RUR) 1150 ведущих мировых университетов за 2021 год. АлтГТУ впервые включён в мировую лигу и занимает 773-ю позицию.
Среди университетов страны вуз стал 71-м из 95 организаций высшего образования России, представленных в рейтинге. Деятельность оценивалась по четырём группам показателей: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Лучшим российским вузом стал МГУ, расположившейся на 91-й строчке в мировом рейтинге.
Международный рейтинг Round University Ranking (RUR) основан на данных, предоставленных Clarivate Analytics, и является первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения.