Почти 2,5 млрд рублей выплатили по страховкам от COVID-19 в России

Более 2,48 млрд рублей выплатили страховые компании в России по полисам, покрывающим риски заболевания коронавирусом. Об этом сообщает газета "Известия".
Средняя стоимость подобной страховки варьировалась от 3,3 до 8,4 тысячи рублей, а средний размер выплат – от 2,4 до 43 тысяч рублей. Условия выплат были различными: одни гарантировали её в случае положительного ПЦР-теста, другие – только при госпитализации или серьёзном течении заболевания.
Как отметил замгендиректора страховой компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов, отдельные страховочные полисы от коронавируса предусматривают выплаты только при госпитализации или долгой нетрудоспособности. По его мнению, таким образом компании делают продукт бесполезным.
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