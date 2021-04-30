Больше никаких ЕГЭ: как поступить в АлтГПУ по среднему баллу аттестата

АлтГПУ объявляет набор на программу среднего профессионального образования "Преподавание в начальных классах". На этом направлении сдачи ЕГЭ и прохождения вступительных испытаний не требуется: абитуриенты поступают по среднему баллу аттестата.
Срок обучения – два года. В дальнейшем у студентов будет возможность получить высшее образование в более короткие сроки.
АлтГПУ – это старейший вуз Алтая с мощными образовательными традициями. Корпуса университета оборудованы компьютерными классами с современным программным обеспечением и Wi-Fi. В распоряжении студентов также богатейшие фонды научно-педагогической библиотеки.
Кроме того, в АлтГПУ можно вести активную внеучебную деятельность. В вузе развита система студенческого самоуправления, работает медиацентр. Студенты могут вступить в вокальные, хореографические и театральные творческие коллективы, стать активистами студотрядовского движения или волонтёрского центра.
Студенческий городок расположен в шаговой доступности от учебных корпусов. Также обучающимся в АлтГПУ доступны оздоровительные услуги вузовского санатория-профилактория "Мечта".
Узнать более подробную информацию можно у сотрудников центра по работе с абитуриентами по электронной почте pricom@altspu.ru или по телефонам 8 (3852) 62-95-39 и 8 (3852) 20-58-17.
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