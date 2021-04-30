Путешествуйте с комфортом. В Барнауле представили новый KIA Carnival

Новый KIA Carnival в формате кроссвэн удивляет своими размерами, внешним видом и сочетанием вместительности с комфортом. Это автомобиль для семьи, для тех, кто хочет получить максимум полезного пространства в салоне, удобно и безопасно расположить восемь человек (с водителем) в комфортном салоне. Формат кроссвэна накладывает свой отпечаток на внешность и оборудование машины, которую легко узнать по внушительным габаритам и удивительному для таких размеров изяществу форм.
Экстерьер и внешний дизайн нового Carnival
Экстерьер нового KIA Carnival 2021 представляет собой сочетание минивэна и кроссовера в современном оформлении. В последней версии бросается в глаза зауженная оптика в передней и задней части машины, умеренно агрессивная решётка радиатора с воздухозаборником внизу. Очертания автомобиля классические, углы кузова эффектно скруглены. Большое пространство капота от кроссовера переходит в лобовое стекло с умеренным наклоном. Сбоку машина выглядит внушительно благодаря комбинации классики впереди и сложной композиции задних стоек с переходом к наклонной двери багажника. Колёсные арки приподняты над колёсами в стандартном решении, но выглядят монолитно с колёсами на 19 дюймов. Органично смотрится высокий дорожный просвет.
Габариты нового KIA Carnival впечатляют – кузов длиной 5 м с колёсной базой 3090 мм вполне достоин минивэна, к которому удалось эффектно присоединить капот внедорожника.
Интерьер и компоновка салона нового KIA Carnival
KIA Carnival выходит в восьмиместной компоновке салона с тремя рядами кресел. Места много, на первом ряду широкий и удобный подлокотник для водителя и пассажира. Второй ряд полностью трансформируется с поворотом сидений лицом к третьему ряду, где места чуть меньше из-за колёсных арок. Здесь можно усадить трёх пассажиров, но с полным комфортом поместятся двое, у них будет собственная зона отопления с обдувом. Убирая третий ряд, можно получить внушительное пространство для вещей. За счёт поворота сидений второго ряда из салона KIA Carnival можно сделать своего рода конференц-зону для гостей и детей.
Водитель размещён удобно, с хорошим обзором, информация выводится на цифровую панель. Предпочтение отдано сенсорным элементам управления. Общее впечатление от салона – как в бизнес-классе самолёта.
Двигатели и технические характеристики нового KIA Carnival
Купить новый KIA Carnival 2021 можно с бензиновым и дизельным моторами. 249-сильный бензиновый V6 3,5 и дизель 2,2 мощностью 199 л.с. Автомобиль выходит только с АКПП, разработчики отказались от робота в составе трансмиссии с дизельным мотором. Привод только передний, дорожный просвет 182 мм, задняя подвеска многорычажная, задние тормоза дисковые. Машина весит более двух тонн.
Технологии безопасности и комфорт
Проработка вопросов комфорта и безопасности в KIA Carnival 2021 на высоте. В зависимости от комплектации можно получить буквально увешанный подушками безопасности салон, что очень важно при поездках семьёй. Водитель пользуется ассистентами торможения, курсовой устойчивости, автоматикой предотвращения столкновений при левом повороте, контролем мёртвых зон и другими специальными системами. Приподнятый пол перед вторым рядом сидений адаптирован к безопасной посадке детей без висящих ног. Здесь можно разместить три детских кресла.
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