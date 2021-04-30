Глава Минтранса рассказал, когда могут начать строить обход Барнаула за 50 миллиардов

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев рассказал о судьбе обхода Барнаула и третьего моста через Обь. Амбициозный проект, стоимостью около 50 миллиардов рублей, пытаются реализовать уже много лет. Сейчас региональные власти ждут поддержки федерального центра, заявил Дементьев во время онлайн-конференции.
"Проект очень большой. 60 километров со строительством развязок и моста через Обь. Проект прошёл экспертизы. Идёт подготовка. Параллельно ведётся работа по привлечению средств федерального бюджета. Могу сказать, что предварительная стоимость проекта – 49 миллиардов рублей в ценах 2019 года", – пояснил министр.
Сейчас ведётся работа по изъятию земель, по которой пройдёт обход города. Участков изымается много, причём самых разнообразных – начиная от 25 кв. м и заканчивая десятками соток. Работу по их выделению планирую закончить в ближайшие год-два.
Проект обхода Барнаула, вероятно, может претендовать на участие в новой федеральной программе по поддержке инфраструктурных проектов. 21 апреля в послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что регионам будут предоставлять льготные кредиты – под 3% годовых на 15 лет. Общая сумма инвестиций – 500 млрд рублей. В основном деньги пойдут на строительство дорог. В том числе для реализации масштабных проектов.
Так, Ямало-Ненецкий автономный округ сможет запустить строительство северного широтного хода. Это ж/д магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Кроме того, построят трассу из Москвы до Казани. А в перспективе её планируют продлить до Екатеринбурга. Таким образом, в 2024 году будет обеспечено скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть – от Балтики до Урала.
Напомним, что обход Барнаула – инициатива бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина. Сменивший его Виктор Томенко также признал важность обхода, однако выделения средств на федеральном уровне добиться не удалось.
В сентябре 2020 года губернатор встретился с представителями "Газпромбанка". Они обсудили перспективы развития сотрудничества, рассмотрели опыт участия компании в реализации проектов в крае в формате государственно-частного партнёрства при строительстве школ, детсадов и других объектов. "Газпромбанк" выразил готовность участвовать в финансировании проекта строительства обхода Барнаула с мостом через реку Обь.
Четырёхполосная трасса длиною около 68 километров будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдёт между посёлками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечёт Змеиногорский тракт вблизи Бельмесёво. Далее – красивый и современный мост и 15-километровая пойменная часть. После неё обход пересечёт дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе посёлка Лесного Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка. Рядом с новой трассой появятся магазины, заправки, кафе и мотели.
Комментарии
Амик, просьбы выложить более четкую и подробную схему объезда
А Барнаулу однозначно нужен обход? Всё-таки город стоит в стороне от трасс, через город проезжает не так много транзитных машин, как бывает в других региональных центрах. А если едешь, например, из Шелаболихи в Бийск, то Барнаул всегда можно обойти по схеме "Трактовая -> Лесной тракт -> Змеиногрский тракт -> Новый мост"
Будет как объезд Бийска - вроде есть, а толку мало...
Продлите Красноармейский на Исакова за пару-тройку миллиардов.
И Молодежную на Власихинскую вывести.
Пользы для города будет несравненно больше чем от этого объезда города.
И развязку Змеиногорский тракт - Южный тракт - ш.Ленточный бор. "У Григорича" снесли и забыли.
Польза для города мало кого беспокоит
30.04.2021 11:35
Виктор
то Барнаул всегда можно обойти по схеме "Трактовая -> Лесной тракт -> Змеиногрский тракт -> Новый мост"
А Лесной и Змеиногорский тракты - это уже не Барнаул и там никто не живет? И дач там ни у кого нет.
Зачем нужен обход Барнаула за такую большую сумму?
Только чтобы обеспечить строителей работой за федеральные деньги, ччастично которые будут растащены. И чтоб потом ремонтировать и ремонтировать каждый год, плохо сделанные дороги, как это мы видим в городе.
Грустно смотреть на все это безмозгое расточительство.
Это все придумано что бы деньги из бюджета вытянуть
Добавим к расточительству изъятие земель у народа. Аяяй!
Здесь население убывает катастрофично, а вы третий мост строите и обход, кому они нужны?????
Закой он нужОн???
Токио денежки тырить
Может я неправ.., но как то странно этот путь стыкуется с Чуйским трактом... в районе деревни Покровка. А с Новосибирска фуры через Барнаул так и будут ездить? Не поедут же они до Покровки. Или может я неправ?
Построили Павловский ДОК... чобы объезд Барнаула не замутить?
Сейчас хоть кто-то в Барнаул заезжает. А так - объзжать будут как проклятое место.
Уже не знают каким способом многострадальный ленточный бор изнасиловать ещё можно.
если навально-боты возбудились, строить нужно