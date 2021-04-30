Жителя Заринска осудят за пьяное нападение на сотрудника Росгвардии

Следственный комитет передал в суд уголовное дело против 26-летнего жителя Заринска. Мужчину обвиняют в применении насилия к представителю власти.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в январе 2021 года сотрудники Росгвардии приехали в один из баров Заринска на вызов о нарушении общественного порядка. В ходе разбирательств молодой человек, будучи пьяным, стал оскорблять правоохранителей, после чего ударил одного из них.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, объяснив действия состоянием сильного алкогольного опьянения, при котором он не мог себя контролировать. Дело передано в суд.
Комментарии
молодой человек, будучи пьяным, стал оскорблять правоохранителей, после чего ударил одного из них
Ему надо говорить, что он в знак протеста против произвола режима и попросить правозащитников защитить его права