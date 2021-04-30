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"Вынужденные": глава Минтранса признал неудобства из-за ремонта моста в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Путепровод на Новом рынке будут ремонтировать два года. Город рискует встать в пробки
Фото: сообщество 'Барнаульский автобус'

Фото: сообщество "Барнаульский автобус"

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев заявил, что движение электротранспорта на время реконструкции путепровода на Новом рынке в Барнауле закольцуют. Переправу начнут ремонтировать весной 2022 года, работы продлятся два года. На время реконструкции центр Барнаула, по прогнозам экспертов, рискует "задохнуться" от пробок.

"В данный момент проект корректируют. Электротранспорт будет закольцован. Эти неудобства вынужденные. Важно в кратчайшие сроки выполнить ремонт. Когда делали Старый мост, то все тоже думали, что по городу невозможно будет ездить. Надо было перераспределить поток 24 тысячи автомобилей. Поначалу были заторы в районе Речного вокзала у Нового моста. Со временем движение отладилось. Так же будет и в истории с путепроводом, который нужно привести в нормативное состояние. Объект очень сложный", – сказал Александр Дементьев во время пресс-конференции 30 апреля.

Напомним, весной 2022 года в Барнауле начнётся ремонт моста над железнодорожными путями рядом с Новым рынком. Работы на объекте продлятся два года и обойдутся в 1,3 миллиарда рублей. На время реконструкции придётся перекрыть движение по проспекту Ленина и переделать движение электротранспорта в центральной части города. Проложить новые трамвайные рельсы, чтобы город не "задыхался" во время ремонта от пробок, власти не могут. На это попросту нет денег.

О том, как будет ходить транспорт в Барнауле во время ремонта и чем это грозит городу, – читайте в нашем большом материале.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

30.04.2021 12:51
АБОРИГЕН

Он ничем не рискует. Пробки в Барнауле уже лет 25, мало того, городские власти делают всё чтобы они были длиннее и шире.

30.04.2021 12:55
Гость

Посчитайте экономический ущерб для города за 2 года строительства нового моста и сопоставьте со стоимостью альтернативного моста!

30.04.2021 12:57
Павсекакий

Абориген, у тебя когда сосуды расширяются, кровяное давление не падает?
2 года это очень долго. Нужен аукцион и китайцев пригласить. По моему они могут сделать в 2 раза дешевле и в 10 раз быстрее.

30.04.2021 13:05
- гость -

Мнение холопов забыли спросить. Надо господам мост ремонтировать, значит - будут.

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