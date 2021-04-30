От бюджетных до дорогих. Подборка интересных смартфонов, которые будут актуальны в 2021

Бюджетные девайсы до 10 тысяч вполне способны справиться с основными задачами и потребностями человека: использование соцсетей, фотосъёмка и многое другое. Смартфоны за 15-20 тысяч имеют функционал во многом схожий с флагманскими моделями: бесконтактная оплата, высокая производительность и хорошая камера для съёмки. Amic.ru вместе с магазином НомерONE собрал подборку интересных смартфонов, которые будут актуальны в этом году.

Бюджетные смартфоны (до 10000 рублей)

Во многом уникальный для своего класса аппарат: с поддержкой быстрой зарядки, защитой от брызг, "железом" Qualcomm, портом USB Type-C и даже системой самоочистки динамиков. И ведь это ещё далеко не полный список "плюшек"! Не хватает модели разве что дактосканера. Ну и, возможно, хотелось бы получить чуть более матёрые фотовозможности. Но и без этого всё более чем достойно.

Redmi 9C

Все необычные опции Redmi 8A в этом аппарате отсутствуют, зато экран стал больше (6,5 дюйма вместо 6,2), количество камер и их качество немного выросло, плюс добавились сканер отпечатков пальцев и даже NFC. В общем, неплохая альтернатива Redmi 8A, предлагающаяся примерно за те же деньги.

Realme C3

Тот случай, когда "пожилой" аппарат лучше новых дешёвых смартфонов 2021 года. Realme C3 построен на платформе MediaTek Helio G70 – и она реально заметно быстрее, чем, скажем, Helio G35, которая применяется в более свежих Realme C-серии. В целом отличный аппарат: с тремя задними камерами, дактосканером, большим экраном, 5000 мАч и так далее. Главное – берите версию с 3/64 Гб памяти: более дешёвый вариант с 3/32 не поддерживает NFC.

Совсем свежий и недорогой смартфон 2021 года, который формально стоит 11 990, но в рамках акции обещают в течение первых трех недель продавать за 9 990. Переводим с "realmeшного" на русский: его всегда можно будет купить за 9 990. Смартфон сочетает приличный объём памяти (4/64 Гб), NFC, хорошую батарейку. По "железу" он слабее, чем Realme C3, но в плане дизайна свежее, да и в перспективе нескольких месяцев C3 будет всё сложнее найти в продаже – модель-то "пожилая". А вот C21, напротив, будет доступен везде и всюду.

Корейский хит, умудрившийся стать вторым по популярности Android-смартфоном в мире. Не имеет явных провалов в характеристиках, если не считать батарею на 4000 мАч (всё же хотелось бы 5000; впрочем, кому надо 5000 – смотрите на Galaxy M11). В остальном всё хорошо: приличные камеры, NFC, порт USB Type-C. А ещё – максимально престижный бренд, что для многих тоже важно.

Смартфоны средней ценовой категории (10000-15000 рублей)

Redmi 9

Строго говоря, в рамках акций и распродаж этот смартфон Redmi в 2021 году порой можно взять и менее чем за 10 тысяч, однако официальная его цена – от 12 тыс. И он того стоит: мало какой смартфон за такие деньги может предложить Full HD-экран, а Redmi 9 – предлагает. Вместе с приличной батареей (5000 мАч), четвёркой задних камер, NFC, поддержкой быстрой зарядки... В общем, мы не были удивлены, когда узнали, что "девятка" вошла в тройку самых покупаемых смартфонов в российских интернет-магазинах.

Модель Realme оснащается аккумулятором на 6000 мАч (норма для смартфонов этого класса в 2021 году – 5000 мАч) и может заряжаться в 18-ваттном режиме, что тоже встречается редко. Ну и в остальном всё прилично: четыре задние камеры, NFC, 4 Гб оперативки. Одно расстраивает: разъём MicroUSB. Всё же в сегменте "от 10 до 15 тысяч" его уже можно считать неприличной деталью.

Новинка 2021, которая наверняка войдёт в перечень самых популярных смартфонов по итогам года (как это было и с Galaxy A10, и с Galaxy A11). Все предпосылки для этого есть: от приличного по качеству экрана (пусть и с HD-разрешением) до набора камер с главным модулем на 48 мегапикселей. Батарея здесь мощная, на 5000 мАч, быстрая зарядка есть. Да, в целом по характеристикам и производительности Galaxy A12 несколько уступает тому же Redmi 9, но не фатально. И мы понимаем тех, кто выберет этот корейский смартфон в 2021 году.

Poco M3

Жёлтый Poco M3 напоминает бочку мёда, в которую залили сами знаете что. Под этим стоит понимать отсутствие NFC. Но в остальном всё прелестно: от Full HD-экрана до батареи на 6000 мАч, от стереодинамиков до системы камер с модулем на 48 мегапикселей. Плюс чипсет Qualcomm приличный и дизайн крайне интересный – реально прям глоток свежего воздуха.

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