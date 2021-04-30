От бюджетных до дорогих. Подборка интересных смартфонов, которые будут актуальны в 2021

Бюджетные девайсы до 10 тысяч вполне способны справиться с основными задачами и потребностями человека: использование соцсетей, фотосъёмка и многое другое. Смартфоны за 15-20 тысяч имеют функционал во многом схожий с флагманскими моделями: бесконтактная оплата, высокая производительность и хорошая камера для съёмки. Amic.ru вместе с магазином НомерONE собрал подборку интересных смартфонов, которые будут актуальны в этом году.
Бюджетные смартфоны (до 10000 рублей)
Во многом уникальный для своего класса аппарат: с поддержкой быстрой зарядки, защитой от брызг, "железом" Qualcomm, портом USB Type-C и даже системой самоочистки динамиков. И ведь это ещё далеко не полный список "плюшек"! Не хватает модели разве что дактосканера. Ну и, возможно, хотелось бы получить чуть более матёрые фотовозможности. Но и без этого всё более чем достойно.
Все необычные опции Redmi 8A в этом аппарате отсутствуют, зато экран стал больше (6,5 дюйма вместо 6,2), количество камер и их качество немного выросло, плюс добавились сканер отпечатков пальцев и даже NFC. В общем, неплохая альтернатива Redmi 8A, предлагающаяся примерно за те же деньги.
Тот случай, когда "пожилой" аппарат лучше новых дешёвых смартфонов 2021 года. Realme C3 построен на платформе MediaTek Helio G70 – и она реально заметно быстрее, чем, скажем, Helio G35, которая применяется в более свежих Realme C-серии. В целом отличный аппарат: с тремя задними камерами, дактосканером, большим экраном, 5000 мАч и так далее. Главное – берите версию с 3/64 Гб памяти: более дешёвый вариант с 3/32 не поддерживает NFC.
Совсем свежий и недорогой смартфон 2021 года, который формально стоит 11 990, но в рамках акции обещают в течение первых трех недель продавать за 9 990. Переводим с "realmeшного" на русский: его всегда можно будет купить за 9 990. Смартфон сочетает приличный объём памяти (4/64 Гб), NFC, хорошую батарейку. По "железу" он слабее, чем Realme C3, но в плане дизайна свежее, да и в перспективе нескольких месяцев C3 будет всё сложнее найти в продаже – модель-то "пожилая". А вот C21, напротив, будет доступен везде и всюду.
Корейский хит, умудрившийся стать вторым по популярности Android-смартфоном в мире. Не имеет явных провалов в характеристиках, если не считать батарею на 4000 мАч (всё же хотелось бы 5000; впрочем, кому надо 5000 – смотрите на Galaxy M11). В остальном всё хорошо: приличные камеры, NFC, порт USB Type-C. А ещё – максимально престижный бренд, что для многих тоже важно.
Смартфоны средней ценовой категории (10000-15000 рублей)
Строго говоря, в рамках акций и распродаж этот смартфон Redmi в 2021 году порой можно взять и менее чем за 10 тысяч, однако официальная его цена – от 12 тыс. И он того стоит: мало какой смартфон за такие деньги может предложить Full HD-экран, а Redmi 9 – предлагает. Вместе с приличной батареей (5000 мАч), четвёркой задних камер, NFC, поддержкой быстрой зарядки... В общем, мы не были удивлены, когда узнали, что "девятка" вошла в тройку самых покупаемых смартфонов в российских интернет-магазинах.
Модель Realme оснащается аккумулятором на 6000 мАч (норма для смартфонов этого класса в 2021 году – 5000 мАч) и может заряжаться в 18-ваттном режиме, что тоже встречается редко. Ну и в остальном всё прилично: четыре задние камеры, NFC, 4 Гб оперативки. Одно расстраивает: разъём MicroUSB. Всё же в сегменте "от 10 до 15 тысяч" его уже можно считать неприличной деталью.
Новинка 2021, которая наверняка войдёт в перечень самых популярных смартфонов по итогам года (как это было и с Galaxy A10, и с Galaxy A11). Все предпосылки для этого есть: от приличного по качеству экрана (пусть и с HD-разрешением) до набора камер с главным модулем на 48 мегапикселей. Батарея здесь мощная, на 5000 мАч, быстрая зарядка есть. Да, в целом по характеристикам и производительности Galaxy A12 несколько уступает тому же Redmi 9, но не фатально. И мы понимаем тех, кто выберет этот корейский смартфон в 2021 году.
Жёлтый Poco M3 напоминает бочку мёда, в которую залили сами знаете что. Под этим стоит понимать отсутствие NFC. Но в остальном всё прелестно: от Full HD-экрана до батареи на 6000 мАч, от стереодинамиков до системы камер с модулем на 48 мегапикселей. Плюс чипсет Qualcomm приличный и дизайн крайне интересный – реально прям глоток свежего воздуха.
Приходите за смартфонами по низким ценам в НомерONE по адресам: Космонавтов, 6В (ТЦ "Алтай") и Павловский тракт, 256, (ТЦ "Лето").
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