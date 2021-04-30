К майским праздникам готов: Билайн ускорил мобильный интернет в Сочи

Билайн улучшил работу сети в Сочи накануне начала нового туристического сезона. Оператор построил новые базовые станции, запустил искусственный интеллект для управления оборудованием и расширил полосу LTE, увеличив ёмкость сети для передачи данных абонентов. В результате скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза. Улучшились и другие показатели*.
Билайн построил новые базовые станции в центре Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах. Связь "четвёртого поколения" появилась в посёлках Беранда, Атарбеково, Совет-Квадже, Барановке, Ачипсе, Нижней Шиловке. Таким образом, за год в Большом Сочи покрытие сети 4G выросло на 44% (по сравнению с весной 2020 года).
"Интернет-трафик в сети Билайн ежегодно увеличивается в 1,5 раза: мобильным интернетом всё больше пользуются и туристы, и жители Сочи. Поэтому мы постоянно модернизируем сеть, для того чтобы она успешно справлялась с растущими нагрузками, в том числе в течение курортного сезона", – отметил директор Сочинского отделения Билайн Максим Романько.
Помимо расширения полосы LTE, которое позволило увеличить скорость мобильного интернета, Билайн начал использовать в Сочи новую технологию SON (Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть). Она работает на базе искусственного интеллекта и помогает адаптировать работу оборудования под индивидуальные запросы клиентов. Такой "бесшовный" переход сигнала от одной базовой станции к другой ощутимо улучшает связь для туристов, которые путешествуют по горному и прибрежному кластерах Сочи.
*по данным внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом".
Комментарии