Участок улицы Глушкова в Барнауле перекроют из-за ремонта теплосетей

В Барнауле в связи с ремонтом теплосетей перекроют часть улицы Глушкова в районе здания № 9, сообщает пресс-центр мэрии.
Ограничение будет действовать по всей ширине проезжей части с 22:00 3 мая до 08:00 6 мая.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.
Напомним, что в Барнауле начали ремонтировать проезжую часть на улице Парфёнова от Старого моста до улицы Воровского. Кроме того, специалисты реконструируют мосты через Власиху по улице Мамонтова и через Барнаулку по улице Челюскинцев, а также чинят дорогу по Северному Власихинскому проезду.
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