В Барнауле полицейским пришлось снимать ребёнка с подоконника

Очевидцы заметили автомобиль полиции и машину скорой помощи у дома по адресу Антона Петрова, 202. О случившемся горожане рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Подробности неизвестны, однако, по словам автора поста, ребёнок "гулял" по подоконнику многоэтажки. Один из полицейских подхватил его с соседнего балкона и передал врачам скорой помощи.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Барнауле с балкона многоэтажного жилого дома выпал человек. Происшествие случилось утром 19 апреля по адресу ул. 65 лет Победы, 9.
По словам очевидцев, тело накрыли, а место происшествия огородили сигнальной лентой.
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