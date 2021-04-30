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Стоп-кадр. "Миграция" из Барнаула перед длинными праздниками

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Пора валить!
Барнаульский автовокзал перед длинными майскими праздниками. Студенты (и не только) разъезжаются по домам.
А вы, барнаульцы, на майских дома?

Комментарии

30.04.2021 15:19
гость

Кто как , а у нас работа поперла.

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