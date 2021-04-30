Барнаульцы высадили на Аллее Победы молодые ели и лиственницы

28 апреля на одной из самых оживлённых аллей города появились новые саженцы ели сибирской и лиственницы. На День города в прошлом году компания обратилась к барнаульцам с призывом подарить лес любимому городу. "Легенда" пообещала – в апреле новые деревья появятся в парках и скверах.
За восемь месяцев с того момента горожане сдали полтонны ПЭТ. Весь этот пластик отправился на переработку в Новосибирск, чтобы обрести вторую жизнь и стать полезными в хозяйстве вещами.
На деньги, вырученные от сдачи ПЭТ, "Легенда жизни" закупила саженцы и вместе с жителями города сделала подарок Барнаулу. А именно – высадила на Аллее Победы молодые ёлочки и лиственницы.
"Место для посадки выбрано неслучайно. Наша компания с особым чувством относится к Дню Победы, всегда участвует в событиях, посвящённых 9 мая. Но в этом году все массовые мероприятия, в том числе "Бессмертный полк", из-за пандемии пройдут онлайн. Однако мы обязаны почтить память павших бойцов, это крайне важно для всех нас. И вот мы здесь, на Аллее Победы, с очень достойной и благородной миссией", – рассказал Константин Жирнов, сотрудник компании "Легенда жизни".
Поучаствовать в экопроекте может каждый. Есть как минимум два варианта: выбрасывать ПЭТ-бутылки из-под воды в экоконтейнеры на территориях фитнес-клубов "Магис Спорт" и Body Club либо собирать их и отдавать экипажу "Легенды жизни" при заказе воды.
За три года работы экопроекта компания высадила более 150 деревьев, и продолжает увеличивать масштабы озеленения города. Параллельно с этим сотрудники "Легенды" проводят субботники и помогают навести чистоту на улицах.
От каждого жителя зависит, насколько уютным и чистым будет наш Барнаул, и чего в нём будет больше – мусора или деревьев. Поэтому сдавайте ПЭТ и любуйтесь зелёными скверами и аллеями, в которых есть и ваш вклад.
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