Мне бы в небо. Алтайские власти намерены сохранить рейсы "Аэрофлота" до Москвы

Министерство транспорта Алтайского края планирует сделать всё, чтобы сохранить рейсы из Барнаула до Москвы компании "Аэрофлот". Об этом во время пресс-конференции сообщил глава ведомства Александр Дементьев.
"У "Аэрофлота" новая стратегия подхода к осуществлению перевозок. Компания уходит из крупных городов. Находимся в контакте, чтобы сохранить "Аэрофлот" и "Победу", – отметил министр.
Крупнейший авиаперевозчик страны в июне 2021 года прекратит полёты в 26 городах России. В том числе из Барнаула в Москву. Согласно новой стратегии до 2028 года, "Аэрофлот" передаёт свои внутрироссийские направления дочерним компаниям – "России" и "Победе". Согласно данным авиакомпаний, именно "Победа" с 1 июля начнёт выполнять рейсы Москва – Барнаул – Москва.
Лоукостер, который исторически отправляется из аэропорта Внуково, планирует летать из Шереметьево. Рейсы будут осуществляться по девяти внутренним и трём международным направлениям. В том числе и в Барнаул. Полёты будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 в традиционной для "Победы" компоновке на 189 мест.
Отметим, что сейчас из Барнаула в Москву и обратно также можно добраться на рейсах S7 и "Уральских авиалиний". Средняя цена билета в один конец от 8 до 13 тысяч рублей.
Комментарии
Какая разница. Всё это одно целое.