Почти пять тысяч человек написали "Диктант Победы" в Алтайском крае

В традиционной акции "Диктант Победы" в Алтайском крае приняли участие почти пять тысяч человек. Организатором выступила партия "Единая Россия" вместе с движением "Волонтёры Победы". Всего в регионе открылось 73 площадки – в школах, вузах, на базе предприятий Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСИН. Ещё 20 площадок провели акцию в онлайн-формате. Написали "Диктант Победы" и в Парламентском центре края. Сюда пришли волонтёры, студенты, общественники и депутаты.
"Акция, организованная партией, беспрецедентна по своим масштабам, площадки открылись не только по всей России, но и во многих странах мира. Благодарен молодым ребятам, которые пришли сегодня, рад, что вы заинтересованы в нашей истории и занимаете активную жизненную позицию", – отметил секретарь реготделения ЕР, спикер АКЗС Александр Романенко.
Одним из участников диктанта стал депутат Госдумы от Алтайского края, член генсовета "Единой России" Даниил Бессарабов. "История была одним из моих самых любимых предметов, поэтому я сегодня с большим удовольствием принял участие в акции. Рад, что столько молодёжи присоединилось к "Диктанту Победы", – сказал депутат.
Проверил свои знания в истории и депутат АКЗС от "Единой России" Артем Шамков. "Очень здорово, что проводят такие мероприятия, происходит полное погружение в историю. С интересом поучаствовал в акции. Честно, некоторые вопросы были очень сложные, но, думаю, что это отличный повод ещё и ещё раз читать, узнавать о тех событиях, помнить и чтить нашу историю", – отметил парламентарий.
Депутат Госдумы от Алтайского края, замсекретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова – уже постоянный участник акции, в этом году она писала диктант на площадке в Краевом дворце молодёжи со старшеклассниками и студентами барнаульских колледжей. "Мы не ошиблись: год от года акция получает всё больший отклик. Если в 2019 году участников было чуть более 100 тысяч, то в 2020 году уже более миллиона жителей из разных стран мира написали "Диктант Победы", – цитирует депутата партийный сайт.
Многие участники признались, что заинтересовались изучением истории, чтобы узнать о своих прадедах, а диктант – отличная возможность не только эти знания проверить, но и дополнить. Результаты диктанта будут известны к 24 июня. Победители смогут побывать на параде Победы в Москве 9 мая в 2022 году.
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