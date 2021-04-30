Россельхозбанк предлагает жителям Алтая монеты ко Дню Победы

Уникальные памятные монеты из драгоценных металлов "Защитники Отечества (Десантник) – 20", "Защитники Отечества (Моряк) – 20", "Калининград-20", "Бессмертный подвиг – 19 (Письма)", "День Великой Победы – 19", "Поезд Побед – 19" станут особенным подарком ко Дню Великой Победы. Они выполнены из серебра 925 и 999 пробы в наивысшем качестве чеканки с использованием новейшей технологии лазерной гравировки. Каждая монета вложена в оригинальный подарочный футляр и имеет сертификат подлинности, подтверждающий её основные характеристики.
За прошлый год Алтайским филиалом Россельхозбанка реализовано порядка трёх тысяч монет, четвёртая часть из них – памятные, остальные – инвестиционные. Они пользуются неизменным спросом в преддверии праздников.
"Памятные монеты, посвящённые Дню Победы, станут хорошим подарком для людей, которые чтут память о подвиге наших предков и уважают их вклад в мирное развитие нашей страны после войны. Монеты из драгоценных металлов являются надёжным инвестиционным инструментом, чья стоимость со временем только возрастает. Большинство монет выпускаются ограниченными сериями, и они могут положить начало собственной коллекции, которую можно собирать и передавать из поколения в поколение", – прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Николай Бойко.
Памятные монеты, реализуемые банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована.
Приобрести монеты можно в офисе Алтайского филиала Россельхозбанка в городе Барнауле, его дополнительных / операционных офисах на территории Алтайского края и Республики Алтай. Оформить online-заявку из представленного списка монет, посмотреть каталог монет региона, ознакомиться с котировками продаж можно на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.