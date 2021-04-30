Теперь без виз. Посольство США перестало оказывать услуги для жителей России

Посольство США в России прекращает оказание услуг для россиян и теперь будет обслуживать только собственных граждан. Теперь консульские услуги, в том числе и получение виз неиммиграционного и недипломатического характера, недоступны для жителей страны.
Согласно заявлению дипломатической миссии, посольство в Москве также не будет заниматься обычными нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. Указывается, что оказание экстренной помощи американцам может быть отложено из-за ограничений на выезд сотрудников за пределы города.
Ограничения связаны с запретом российских властей консульству нанимать на работу неамериканцев. Как отмечается в сообщении, в связи с этим посольству США пришлось сократить 75% сотрудников.
Напомним, что ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в список недружественных государств страны включат США.
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