Эксперты рассказали, как и зачем брать заём под залог автомобиля

Получение займа под залог транспортного средства – услуга, которая получила распространение довольно давно, ею с успехом пользуются люди во всём мире. В нашей же стране в последнее время более востребованным стал сервис, подразумевающий предоставление в качестве залога не самого авто, а основного его документа – ПТС, по которому с лёгкостью отслеживается история машины и проводятся любые связанные с нею сделки.
"Сумма, которую можно получить взаймы в этом случае, будет меньше примерно на 10-20%, однако этот недостаток полностью перекрывается основным преимуществом – автомобиль физически остаётся у владельца и может использоваться им без ограничений. Таким образом, сохраняется привычная мобильность водителя, что особенно важно, если автомобиль – это средство получения дохода", – рассказали эксперты компании Zigzag Money.
Основные преимущества займов
В первую очередь, стоит отметить такой немаловажный фактор, как срочность процедуры. Очень часто крупные суммы требуются незамедлительно, а потому кредитование в банке не подходит, так как сроки рассмотрения в этом случае предполагаются довольно внушительные. В то же время компания Zigzag Money (ООО МКК "Зигзаг", номер в реестре ЦБ РФ 2003045009639) предлагает альтернативное оперативное решение, рассматривая заявку каждого соискателя всего в течение нескольких минут после осмотра транспортного средства. Деньги же можно получить непосредственно в день обращения, что удобно для обеих сторон сделки.
Отчитываться о целях кредитования в случае сотрудничества с Zigzag Money не нужно, полученной суммой заёмщик вправе распоряжаться так, как ему вздумается. Не имеет особого значения и кредитная история клиента. Как правило, если с ней не все гладко, вероятность кредитования банка начинает неумолимо стремиться к нулю. Заём под залог ПТС в Zigzag Money не подразумевает кристальной КИ в качестве обязательного требования к соискателю, в то время как условия кредитования в данной организации именно такие – полностью прозрачные, основанные на взаимном доверии и честности, с низкой процентной ставкой и высокой степенью одобрения.
Скрытые комиссии
Затраты на оценку транспортного средства, выступающего в качестве залога, потенциальный заёмщик не несёт, данная услуга считается дополнительной и предоставляется на бесплатной основе. Опять же, нелишним будет отметить индивидуальный подход по условиям получения займа, который можно пролонгировать при необходимости, установив более гибкий график и не столкнуться со штрафными комиссиями при досрочном погашении.
Что касается скрытых комиссий, то здесь они, в отличие от подавляющего большинства банков, отсутствуют. Никаких обслуживаний счета, страховок, процентов за внесение или снятие средств не предполагается. Платёж в полном объёме изначально обозначается в договоре, а потому и переплата по процентам будет такой, которая указана в документе.
ООО Микрокредитная компания "Зигзаг", ОГРН 1207700231980, ИНН 7707441154, КПП 770701001.
Номер в реестре ЦБ РФ 2003045009639.