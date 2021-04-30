Администрация Барнаула опубликовала список мероприятий, которые пройдут в городе 9 мая

Администрация Барнаула опубликовала список мероприятий, которые пройдут в городе в День Победы. 9 мая горожане смогут увидеть выступления музыкантов и детских коллективов, концерт от культурного центра ГУ МВД и посетить выставку военной техники.
Как сообщает пресс-центр мэрии, во дворах, где проживают ветераны, пройдут выездные концерты. С 10:00 до 15:00 пройдут парады у трёх домов – на проспекте Комсомольском, 79, улице Партизанской, 130, Малахова, 60.
Также в День Победы барнаульцев ждёт следующая культурная программа:
- 11:00 – открытие фотовыставки "На пути к Победе" (Нагорный парк);
- 09:00-14:00 – "Стена памяти" (проспект Социалистический, 124);
- 10:00-15:00 – пункт отбора граждан на военную службу по контракту (площадь Сахарова);
- 10:00-19:00 – выставка военной техники (площадь Сахарова);
- 11:00-19:00 – праздничная программа "Ликующий май"(Центральный парк);
- 12:00 – пробег "Кольцо Победы – 2021" (площадь Советов);
- 12:00-13:00 – вокально-хореографический концерт детских творческих коллективов (площадь Сахарова);
- 13:00-14:00 – концерт Барнаульского духового оркестра (площадь Сахарова);
- 14:00 – прямое включение поздравления президента Российской Федерации (площадь Сахарова);
- 14:00-16:00 – молодёжная программа (площадь Сахарова);
- 15:00-19:00 – концерт детских коллективов и Барнаульского духового оркестра (набережная Оби);
- 16:00-17:30 – выступление музыкантов филармонии Алтайского края (площадь Сахарова);
- 17:30-19:00 – концертная программа культурного центра ГУ МВД России (площадь Сахарова).
Комментарии