Почти 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России

8 731 новый случай заражения COVID-19 подтвердили в России за минувшие сутки. Общее число заразившихся достигло 4 805 288 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидерство по приросту новых случаев занимает Москва (+2662), второе место – Санкт-Петербург (+725), третье – Московская область (+651). Алтайский край с 75 новыми случаями находится на 25-й строчке рейтинга.
Выздоровели ещё 8 406 человек, общее число излечившихся достигло 4 427 946 пациентов. С подтверждённым коронавирусом скончались ещё 397 жителей страны, общее число летальных исходов достигло 110 128.
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