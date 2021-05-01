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Дожди, грозы и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 1 мая

, ИА "Амител"
О шашлыках в этот день, вероятно, придётся забыть
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Относительно прохладная погода с дождями и сильным ветром установится в Алтайском крае 1 мая, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. На большой части региона будут умеренные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле днём воздух прогреется до +14 градусов. Как и в целом по региону, будет небольшой дождь.

Скорость ветра – до 13 м/с.

Также метеорологи предупреждают о возможном подъёме уровня воды в реке Чумыш в районе Ельцовки и Заринска. Возможно подтопление населённых пунктов.  Уровень воды может подняться и в реке Тогул.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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