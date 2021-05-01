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Новости

Семейный подряд. Сколько зарабатывают самые богатые супружеские пары в АКЗС

, ИА "Амител"
Рекордный результат – 40 млн рублей на двоих
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многие депутаты Алтайского Заксобрания могут похвастать не только собственными внушительными доходами, но и миллионами второй половинки. По итогам декларационной кампании за 2020 год в АКЗС сразу 44 парламентария заработали свыше 1 млн рублей. У их жён (супругов) доход более 1 000 000 рублей встречается не так часто – всего 11 раз. Причём часть пар, состоящих в браке, имеют доход по несколько миллионов рублей каждый. Amic.ru изучил декларации и нашёл самые богатые супружеские пары.

На первом месте чета Агановых, и это неудивительно. Депутат от "Единой России" в пятый раз подряд стал самым обеспеченным в АКЗС (32,9 млн рублей), а жена Дмитрия Аганова по уровню доходов в 2020 году (6,877 млн) заняла третье место. Суммарно они заработали почти 40 млн рублей.

На втором месте находятся супруги Вытоптовы. Депутат-единоросс Анатолий Вытоптов задекларировал 32,737 млн рублей, его вторая половина – 464 тысячи рублей. Суммарный семейный доход равен 33,21 млн рублей.

Замыкает топ-3 чета Поповых. Представитель КПРФ Владимир Попов, несмотря на солидные 13,648 млн за год, уступил своей жене, владеющей компанией "Диво Алтая" (крупнейший производитель подсолнечного масла в Сибири). Марина Попова отчиталась за 16,918 млн рублей. Общий доход семьи за 2020 "ковидный" год составил почти 30,6 млн рублей.

В первую пятёрку также вошли супруги Матвейко. Юрий Матвейко (ЕР) отчитался за 11,06 млн рублей, а его жена – за 7,991 млн рублей. В итоге семейный бюджет за год вырос на 19 млн рублей. Почти такой же результат показала чета Кривенко. Представитель партии власти Алексей Кривенко заработал 19,09 млн рублей, его жена – 100,9 тысячи рублей.

А вот полный список депутатских жён (мужей), сумевших в прошлом году преодолеть отметку 1 млн рублей. Итак, семизначные цифры в декларации указали жена Сергея Сивца (ЕР) – 1,124 млн; жена Дениса Голобородько (ЕР) – 1,164 млн; муж Ирины Шудры (ЛДПР) – 1,169 млн; жена Александра Николайчика ("Справедливая Россия") – 1,422 млн; супруга Владислава Вакаева (СР) – 1,577 млн; жена Сергея Шабанова (ЕР) – 1,918 млн; супруга председателя АКЗС Александра Романенко (ЕР) – 1,969 млн; супруга недавно ставшего фигурантом уголовного дела Николая Бушкова (ЕР) – 5,115 млн; жена Дмитрия Аганова – 6,877 млн; супруга Юрия Матвейко – 7,991 млн и жена Владимира Попова – 16,918 млн.

Интересно, что Сергей Шабанов вошёл в тройку самых бедных депутатов АКЗС с годовым доходом всего 46,9 тысячи рублей. А вот у его жены в 40 раз (!) больше – 1,918 млн рублей.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

1.05.2021 07:37
Гость

И что, порадоваться за жуликов и воров?

1.05.2021 07:58
- гость -

И вы думаете эти персонажи будут заботится г людях???

1.05.2021 08:07
Агрессивная Реальность

НИЩИЕ ДЕПУТАТЫ

1.05.2021 08:17
- гость -

воры

1.05.2021 08:36
acdc

Да уж, народ должен знать своих героев.
Конечно не позавидуешь им. При случае, народ разорвёт их в клочья. Пыль только останется.

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