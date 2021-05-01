Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с 1 мая

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АЗКС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Праздником Весны и Труда. Соответствующий текст появился на сайте правительства региона.
"Отмечая этот праздник, в нашей стране в первую очередь прославляют людей труда. Только добросовестная, ответственная работа способствует развитию каждого региона России, — говорится в поздравлении. — Честные труженики во все времена были опорой государства, поэтому в нашей стране делают все возможное для защиты их интересов".
Глава региона и председатель краевого парламента поблагодарили жителей Алтайского края за вклад в развитие и процветание малой родины.
Они подчеркнули, что повышение качества жизни, заработной платы и уровня социального обеспечения работника – в числе самых важных направлений политики властей.
Комментарии
Спасибо!
говорится в поздравлении. — Честные труженики во все времена были опорой государства
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Скорее, "были лучшими баранами, которых власть постоянно стрижет"
Ссыкливая власть боится народ...Даже демонстрацию запретила...
Конгениально!
Феодальный гауляйтер поздравляет с Первомаем.
Свободу Николаю Платошкину и всем политическим заключенным!
С Дем солидарности трудящихся!