Семинский перевал на Алтае замело снегом 1 мая. Видео

Жители Республики Алтай делятся видеозаписями сильного снегопада, который прошёл в районе Семинского перевала 1 мая. Записи опубликовали в аккаунте barnaul.insta в Instagram.
На кадрах видно, что снег покрыл землю и расположенные на ней объекты слоем в несколько сантиметров.
Примечательно, что это далеко не первый подобный случай. В прошлом году обильный снегопад прошёл в Горном Алтае 21 июня. Некоторые места буквально завалило снегом.
А в 2019 году туристы из Алтайского края наблюдали снегопад 25 июня в Республике Алтай.
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