Шестибалльная магнитная буря накроет Землю в мае

Магнитная буря обрушится на Землю в середине мая. Её пик придётся на 14-е число, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
Мощность магнитных волн в этот день составит шесть баллов (средняя буря). 13 мая магнитная буря будет слабой, что соответствует пяти баллам.
По оценкам экспертов, во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.
Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека.
По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от неё самой.
Ученый уточнил, что существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика "не применима к конкретному человеку".
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