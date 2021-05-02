В Алтайском крае на Пасху потеплеет до +18°C

В Алтайском крае на Пасху установится тёплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.
2 мая днём температура воздуха составит от +13°C до +18°C, в Барнауле – от +13°C до +15°C. Это немного теплее, чем в субботу.
Преимущественно без осадков. Ветер западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду, а при порывах – до 14 метров в секунду.
Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей региона о высокой пожароопасности. В такую погоду населению рекомендуют воздержаться от разведения костров.
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