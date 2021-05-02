Терапевт назвала самый коварный тип кашля

Какие типы кашля наиболее опасны, рассказала телеканалу "Звезда" терапевт Людмила Лапа. По ее словам, у каждого из них есть свои специфические проявления, по которых можно определить наличие в организме заболевания.
"Самый коварный тип, когда при кашле испытывается боль в легких. Это говорит об отеке легкого, начале обструкции дыхательных путей, — подчеркнула Лапа. — В этом случае нужно незамедлительно обратиться к иммунологу, аллергологу и пульмонологу".
Причиной такого кашля может быть как аллергический, так и смешанный генез, уточнила врач. Для его лечения специалисты прописывают серьезную медикаментозную терапию и ингаляции.
В случае появлением мокроты инфекция и грибки могут осесть в легких, что является причиной хронического бронхита и трахеобронхита. Наличие такого кашля достаточно серьезный фактор и протекает с температурой, пояснила Лапа.
"Банальное подкашливание и садится голос — это кандидозный глоссит, — констатировала эксперт. — Особенно сейчас, когда по аллерго-панелям идет грибковая сенсибилизация, когда сыро, влажно и грибки, продуты гниения, поднимаются в воздух, — люди чувствуют себя плохо, а значит, в организме появился какой-то грибок".
При появлении данных симптомов нужно обратиться к отоларингологу и исключить употребление алкогольных напитков, которые питают грибки и усугубляют процесс. В частности, рекомендуется отказаться от пива и вина.
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