Россиянам рассказали, кто может получать две пенсии

Сенатор Совфеда Елена Бибикова рассказала о том, кто имеет право на две пенсии. Об этом сообщает "Парламентская газета".
По ее словам, такая возможность есть у инвалидов и ветеранов ВОВ.
"В некоторых случаях две пенсии - военную и по старости - могут получать и бывшие сотрудники силовых структур", — отметила Бибикова.
Сенатор добавила, что речь здесь идет о силовиках, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж — в 2021 году это двенадцать лет.
Ранее сообщалось, что из-за продления майских праздников в России изменился порядок выплаты пенсий.
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