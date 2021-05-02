Россиянин собирается подать в суд на доктора Мясникова

Житель Обнинска собирается подать в суд на Александра Мясникова. Об этом сообщает портал Obninsk.name.
Во время одного из выпусков своей передачи Мясников рассуждал на тему того, как бытовые электроприборы влияют на здоровье человека. Мясников сказал, что в будущем подобное может установить наука.
По словам заявителя, после просмотра этого выпуска его бабушка решила выкинуть из дома электронику.
"На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку", – рассказал мужчина.
Как отмечает региональное СМИ, со ссылкой на адвокатов мужчины, его иск вполне могут удовлетворить.
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АМИК собирается все новости из сумасшедших домов публиковать?