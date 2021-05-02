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Новости

Россиянин собирается подать в суд на доктора Мясникова

, ИА "Амител"
После одной из программ бабушка заявителя решила выкинуть бытовую технику
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Обнинска собирается подать в суд на Александра Мясникова. Об этом сообщает портал Obninsk.name.

Во время одного из выпусков своей передачи Мясников рассуждал на тему того, как бытовые электроприборы влияют на здоровье человека. Мясников сказал, что в будущем подобное может установить наука.

По словам заявителя, после просмотра этого выпуска его бабушка решила выкинуть из дома электронику. 

"На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку", – рассказал мужчина.

Как отмечает региональное СМИ, со ссылкой на адвокатов мужчины, его иск вполне могут удовлетворить. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.05.2021 13:24
- гость -

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