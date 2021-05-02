Рыбака-браконьера задержали в алтайском селе

Жителя села Стуково Павловского района задержали на незаконный лов рыбы. Мужчину 1957 года рождения поймали, когда он возвращался с рыбалки.
В машине сельчанина нашли незаконные орудия лова и 48 пойманных рыб (караси, язь и лещ). Ущерб, нанесённый окружающей среде, оценили в 40 500 рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"). Мужчина дал признательные показания и возместил весь материальный ущерб, рассказали в региональном МВД.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор жителю села Балыкча Улаганского района, обвинённого в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории с особо крупным ущербом. Мужчина проник на территорию заповедника и установил там ловушки.
Комментарии