Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан со Светлым Воскресением Христовым. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
"Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", – сказал президент.
Глава государства также отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий по поддержанию гражданского мира и согласия. Он подчеркнул неустанное подвижническое служение Церкви, которое стало духовной опорой для миллионов людей.
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Чтобы ему пусто было...