Ведущую шоу "Ревизорро" Ксению Милас подозревают в поножовщине

Звезду шоу "Пацанки" и ведущую программы "Ревизорро" разыскивают по подозрению в поножовщине. На некоторое время её отстранили от съёмок, сообщает Super.
По предварительным данным, инцидент произошёл в доме диджея Яны Бородиной. Она пригласила трёх подруг, но во время вечеринки девушки поссорились. Одна из них, предположительно Милас, взялась за нож и ранила другую гостью.
"Уверен, беспристрастное следствие во всём разберется. Мы осуждаем любое насилие", – сказал директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия. Он отметил, что руководство канала ждёт официальной версии.
Напомним, что Ксения Милас была в "Переговорке" на amic.ru. Она оценила алтайский сервис, рассказала о курьёзных случаях, которые происходили на съёмках "Ревизорро" и поделилась своим способом похудения, благодаря которому она сбросила 30 килограммов.
Комментарии
Она реально на кыру похожа