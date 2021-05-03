Жара и ветер. О погоде в Алтайском крае 3 мая

В нескольких районах Алтайского края существует риск подъёма уровня воды в реках до опасного уровня (опасная отметка – 650 см). Речь идёт о реках Тогул (в районе села Тогул) и Чумыш (в районе села Ельцовка и города Заринска).
Температура воздуха в понедельник, 3 мая, по региону составит +17...+22 градуса, местами в западных и южных районах до +27 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +20...+22 градусов. Осадков, по прогнозам метеорологов, не ожидается.
Ветер южный, 4-9 метров в секунду.
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