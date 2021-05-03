Российская певица Лариса Долина подтвердила информацию о разводе со своим третьим мужем Ильей Спицыным. Об этом сообщает "Собеседник".
Слухи о разладе в отношениях между супругами ходили давно, но они старались их не комментировать. Теперь Долина открыто заявила, что они с мужем расстаются после 20 лет брака.
"Я трижды была замужем, и мне так хорошо сейчас", – заявила артистка.
С Ильёй Спицыным Долина познакомилась в 90-е, когда он пришёл работать в её музыкальный коллектив. Она ушла к нему из предыдущего брака с Виктором Митязовым.
Ранее Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали подписчикам о том, что они ждут ребёнка.
Комментарии
Лариса Долина развелась с третьим мужем
У нее плохая погода в доме
Некрофила нашла ?
"Лариса Долина развелась с третьим мужем"
Он тоже был ихних кровей? Или гой?
Почему нет хороших комментов? Тогда я: Ларисочка поздравляю тебя!
- Если бы вы были моей женой...
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- Я бы... Повесился!.. ©