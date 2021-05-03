Деревянный двухэтажный дом горел в Барнауле

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Вечером 2 мая в частном секторе в Барнауле произошёл пожар. Загорелся двухэтажный дом на улице Анатолия.
"Площадь возгорания более 100 кв.м. Горела веранда и крыша строения. В условиях сильного задымления работали четыре звена газодымозащитной службы. Проложено две магистральных линии для подачи воды", – рассказали в региональном ГУ МЧС.
Пожар удалось ликвидировать. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что в историческом центре Бийска произошёл крупный пожар. 25 апреля загорелся торговый дом купца Хакина. Возгорание началось изнутри, что вызвало у бийчан определённые подозрения.
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