В Роспотребнадзоре назвали симптомы тяжелой формы COVID-19 у детей

Симптомами тяжелого течения COVID-19 у детей являются одышка, повышенная температура более трёх дней и сыпь. Об этом заявил замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Появление у ребёнка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трёх дней – повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии", – цитирует РИА Новости Горелова.
Как отметил эксперт, изменения на рентгенографии будут говорить о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома, который говорит об обширном иммунном ответе.
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