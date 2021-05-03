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В Роспотребнадзоре назвали симптомы тяжелой формы COVID-19 у детей

, ИА "Амител"
Некоторые признаки можно увидеть еще до рентгенографии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Симптомами тяжелого течения COVID-19 у детей являются одышка, повышенная температура более трёх дней и сыпь. Об этом заявил замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Появление у ребёнка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трёх дней – повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии", – цитирует РИА Новости Горелова.

Как отметил эксперт, изменения на рентгенографии будут говорить о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома, который говорит об обширном иммунном ответе.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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