"Эшелонами в Сибирь!" Жириновский призвал арестовать Зюганова, Миронова и Прилепина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова и сопредседателей партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина и Сергея Миронова. По словам политика, в стране необходимо запретить левые партии.
"Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова коммунизм и социализм", – заявил Жириновский в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
По словам политика, такие меры призваны показать оппонентам, что "мы ещё жестче, чем они".
Напомним, что ранее Владимир Жириновский заявил, что не готов завещать своё тело на благо науки. По его словам, ему больше симпатизирует вариант заморозки для возможного потом оживления.
Комментарии
Клоун, зелинский 2, у каждого царя есть шут...
Жирииновский = фашизм.
В Сибирь- это типа унижение?
Конечно унижение....
Конечно унижение....
Все запретить.
Про путина забыл. Он главарь всей шайки и коммунист со стажем.
Забыл что ты у ее подружек в друзьях?
Страшно стало? И что же его так напугало? Сам же придумал страшилки о социалистическом прошлом, сам же их и испугался...