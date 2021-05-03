Ещё 8,5 тысяч человек заразились коронавирусом в России

8 489 новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся в стране достигло 4 831 744.
Первое место по суточной заболеваемости занимает Москва (+2635), второе – Санкт-Петербург (+704), третье – Московская область (+641). Алтайский край с 69 новыми случаями заражения занимает 28 место среди субъектов России.
Из больниц выписали еще 6 367 человек, всего выздоровели 4 450 289 жителей страны. С подтвержденным коронавирусом скончались еще 336 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировали 111 198 летальных исходов.
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