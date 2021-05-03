МИД: правительство России ведет подготовку к возможному отключению SWIFT

Российское правительство ведет подготовку к возможному отключению страны от международной платежной системы SWIFT. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT.
По ее словам, власти пока оценивают вероятность отключения от платежной системы лишь как гипотетическую, но уже ведут работу по уменьшению рисков и возможного ущерба.
Альтернативой SWIFT может стать Система передачи финансовых сообщений Банка России. Сейчас правительство изучает варианты ее сопряжения с зарубежными системами.
Напомним, что ранее Европейский парламент внёс в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Сама система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной и стандартизированной форме.
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