Такой день. Паводок в Алтайском крае и пробуждение ядовитых змей

Паводковая обстановка в Алтайском крае остаётся нестабильной. Сотрудники МЧС готовятся к подъёму воды, разворачивают дамбы и подготавливают спецсредства в различных участках региона. В частности, в ближайшие сутки ожидается увеличение уровня в реке Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань. Кроме того, в реке Бии в районе Бийска уровень воды превысил критическую отметку.
Змею, по окрасу похожую на ядовитую гадюку, заметили в посёлке Шадрино Калманского района на кладбище. Зиму змеи проводят в спячке и просыпаются, когда температура воздуха прогревается до 5-6 градусов.
Октябрьский районный суд признал жителя Барнаула с инвалидностью виновным в участии в несанкционированном митинге 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мужчину приговорили к обязательным работам.
Двое молодых людей попали под колёса автомобиля в Бийске. Молодые люди оказались на проезжей части "без цели перехода улицы". Один пострадавший госпитализирован, второму оказали помощь на месте.
За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 10 пациентов, которые ранее заразились коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 884 человека (+69 за сутки). Выздоровели всего 44 802 (+70) человека. Умерли 2990 человек.
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