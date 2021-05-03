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Такой день. Паводок в Алтайском крае и пробуждение ядовитых змей

, ИА "Амител"
О главных событиях региона за 3 мая
Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю

Паводковая обстановка в Алтайском крае остаётся нестабильной. Сотрудники МЧС готовятся к подъёму воды, разворачивают дамбы и подготавливают спецсредства в различных участках региона. В частности, в ближайшие сутки ожидается увеличение уровня в реке Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань. Кроме того, в реке Бии в районе Бийска уровень воды превысил критическую отметку.

Змею, по окрасу похожую на ядовитую гадюку, заметили в посёлке Шадрино Калманского района на кладбище. Зиму змеи проводят в спячке и просыпаются, когда температура воздуха прогревается до 5-6 градусов.

Октябрьский районный суд признал жителя Барнаула с инвалидностью виновным в участии в несанкционированном митинге 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мужчину приговорили к обязательным работам.

Двое молодых людей попали под колёса автомобиля в Бийске. Молодые люди оказались на проезжей части "без цели перехода улицы". Один пострадавший госпитализирован, второму оказали помощь на месте.

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 10 пациентов, которые ранее заразились коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 884 человека (+69 за сутки). Выздоровели всего 44 802 (+70) человека. Умерли 2990 человек.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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