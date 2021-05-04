Жители барнаульского посёлка решили самостоятельно заасфальтировать улицу

Жители старой части Борзовой Заимки решили самостоятельно построить дорогу. Они несколько лет писали письма в администрацию Центрального района, однако власти так и не помогли решить проблему.
Как сообщает паблик Barnaul 22, весь посёлок уже заасфальтирован, кроме двух улиц. В минувшее воскресенье на общем собрании жители улицы Удачной решили самостоятельно построить автодорогу на собранные средства.
"Улицы в распутицу утопают в грязи. Но всё безрезультатно. Принято решение о строительстве автодороги собственными силами на собранные средства. Грязь уже терпеть никто не хочет", – цитирует сообщение жильцов паблик.
Сейчас на улице уже корчуют пни, подготавливая её к укладке асфальта.
Комментарии