Пять тысяч саженцев ели высадят в Заринске

Пять тысяч саженцев ели высадят в алтайском городе Заринске в рамках мероприятий проекта "Зеленый марш" в субботу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
"Участники "Зеленого марша" высадят пять тысяч саженцев ели. Их обучат приемам и методам посадки лесных культур под меч Колесова. Акция начнется в 10 часов (проспект Строителей, за АЗС "Газпром")", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 2021 году в одном из алтайских лесничеств высадят лесные культуры на площади 802 гектара – для этого уже заготовили свыше трёх миллионов сеянцев сосны обыкновенной. Породу будут высаживать как вручную, так и с использованием спецтехники.
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