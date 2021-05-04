Онлайн конкурс "Мои госуслуги" стартовал в Алтайском крае

Онлайн-конкурс для жителей Алтайского края запустили Алтайский центр развития добровольчества и проект "Победа в каждом из нас". Для того чтобы принять участие в конкурсе, достаточно сделать сфотографироваться или снять видео на фоне сайта "Госуслуги". Кроме того, нужно дать ответ на вопрос: Почему я зарегистрировался на "Госуслугах" или в чём их удобство лично для меня?"
Ролики нужно выложить в социальных сетях и отметить его хештегом #Моигосуслуги22. Всё просто – чем больше постов, тем выше шанс на победу. Количество роликов не ограничено.
В конкурсе участвуют социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", "Инстаграм". Во всех трёх будут определены победители.
Профиль должен быть открытым на момент подведения итогов. К онлайн-конкурсу допускаются все желающие старше 14 лет. Итоги будут подведены 25 мая случайным образом среди всех участников в трёх социальных сетях.
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