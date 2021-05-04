Названы первые финалисты конкурса "Выходи за меня" от Love Radio Барнаул

Love Radio Барнаул проводит интернет-конкурс "Выходи за меня". Победителей ждут ценные подарки, которые помогут в организации свадьбы от лучших event-специалистов Барнаула. Принять участие в конкурсе может пара, которая запланировала торжество в свадебный сезон 2021 года. Для этого нужно заполнить анкету на сайте выходизаменя22.рф. Еженедельно жюри определяет две пары финалистов. Так, первыми претендентами на победу стали:

Ирина Нечаенко и Константин Чмерев

Константин и Ирина познакомились на работе, где Ирина работает корпоративным психологом. Увидев её на общем тренинге, Костя записался на личную консультацию, чтобы познакомиться поближе.

Однажды Костя пригласил Ирину сходить в кино. Во время титров на экране появились главные герои фильма, популярные актёры Виталий Семенов и Анастасия Евграфова, которые вдруг обратились лично к Ирине. Они сказали, что не только в фильмах бывают счастливые концы, но и в жизни, но только в том случае, если Ира согласится выйти замуж за Костю. Ирина была в шоке:

"Пока я пыталась понять, что происходит, Костя уже встал на одно колено, в руках у него появились цветы и то самое кольцо, которое я хотела получить именно от него. После ролика Костя спросила меня: "Ира, ты будешь моей женой?" и я ответила: "Да", – вспоминает Ирина.

Виктория Попова и Максим Конаков

Вспоминая историю своего знакомства, Вика и Максим поняли, что судьба уже давно пыталась свести их вместе. Максим дружил с сестрой Вики, они жили недалеко друг от друга, ходили на общие вечеринки, встречались на днях рождения общих друзей, улыбались с общих фотографий – при этом не знали даже имени друг друга. Около 10 лет молодые люди были рядом, но что-то постоянно мешало познакомиться.

Личное знакомство произошло на очередном дне рождения подруги, когда и Максим, и Вика нуждались в поддержке и ещё больше – в новых эмоциях. Решение пригласить на свидание тоже потребовало времени… Но в конечном итоге пара готовится к свадьбе.

Анна Меньшикова и Иван Крутько

История современной любви, в которой мобильное приложение для романтических знакомств помогло создать влюблённую пару. Несколько месяцев Анна и Иван непринуждённо переписывались, общение переросло в дружбу, и молодые люди решили встретиться. Познакомившись лично, Аня и Ваня уже не смогли расстаться. Пара уже полтора года вместе, и в июле 2021-го состоится свадебное торжество.

Галина Ерохина и Вячеслав Сидоров

Галина и Вячеслав познакомились в школе. Она – молодой педагог, ещё обучающийся в университете, Вячеслав – выпускник 11-го класса. Через два года они встретились снова: девушка пела в казачьем хоре и со своим ансамблем давала концерт в воинской части. После выступления всех артистов традиционно пригласили в солдатскую столовую, чтобы накормить армейским обедом. Вячеслав, конечно, узнал Галину Александровну, пожелал приятного аппетита, и, не скрывая радости, предложил обменяться телефонами.

После этого разговора Галина и Слава перешли на ты, ведь они больше не были учителем и учеником. Да и разница в возрасте всего четыре года. Долгие командировки Вячеслава, переписки и редкие свидания только укрепили их чувства.

Однажды Слава попросил Галину вытянуть руку и закрыть глаза. Она так и сделала. Открыв глаза, Галина увидела на пальце самодельное кольцо, с большой любовью сделанное из подручных армейских материалов. И она сказала: "Да". Официальное предложение с настоящим кольцом было уже позже, и сейчас пара готовится к долгожданной свадьбе.

До 20 мая 2021 каждый четверг в эфире "Love Radio Барнаул" в программе Big Love Message с 16:00 до 17:00 на волне 91.5 FM будут выбирать две пары, которые выйдут в финал конкурса. Победителей среди финалистов определит жюри на вечеринке "Love Radio Барнаул", которая пройдёт в конце мая 2021 года.

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