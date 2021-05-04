Италия начала обновлять туристические визы россиян

С 3 мая россияне могут обратиться в генеральное консульство Италии в Москве, чтобы продлить туристическую визу, срок действия которой истёк после 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства Италии в РФ.
Там отметили, что срок действия новых туристических виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 года. Из-за действующих ограничений срок выдачи документа может достигать десяти рабочих дней.
Однако из-за пандемии попасть в Италию путешественникам пока не получится. Тем не менее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано ранее заявлял, что страна может восстановить приём туристов из-за рубежа уже этим летом.
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