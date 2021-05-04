До +30 и сильный ветер. На Алтае предупредили о высоком риске пожаров из-за погоды

Тёплая и ветреная погода сохранится на территории Алтайского края в ближайшие дни. Это поспособствует сохранению высокой пожароопасности четвёртого класса горимости и подъёму воды в реке Обь, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.
Особо напряжённая паводковая ситуация ожидается в районе села Усть-Чарышская Пристань. Там возможно достижение опасной отметки 580 сантиметров, а также подтопление прибрежных территорий и населённых пунктов.
По данным синоптиков, во вторник, 4 мая, в Алтайском крае днём воздух прогреется до +19 градусов, скорость ветра при порывах может достигать 20 м/с. Также возможен небольшой дождь.
При этом уже 5 мая в светлое время суток термометры покажут до +24 градусов, а 6 мая – до +30°С. Осадков в эти дни не ожидается, а ветер при усилениях также будет дуть со скоростью до 20 м/с.
Ранее в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. Во время его действия людям запретили посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры.
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