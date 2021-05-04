Температура выше нормы: жителей Алтайского края ждёт 30-градусная жара

Температура выше климатической нормы на 1-3 градуса с 5 по 7 мая ожидается в Алтайском крае, об этом amic.ru сообщил ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов. Пик тепла придётся на 6 мая. С этой же даты объявят штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса.
"Воздух в четверг прогреется до +20…+25 градусов. В некоторых районах столбики термометров покажут до +30 градусов. Ночью температуры будут слабоположительными: от +5 до +10 градусов, местами – до +15", – сообщил прогноз синоптик.
Но уже 7 мая с прохождением холодного фронта в крае прогнозируют небольшое похолодание, которое будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
В пятницу воздух успеет прогреться до +19…+24 градусов. Но уже со второй половины дня температура пойдёт на понижение. В ночь на 8 и 9 мая ожидается +3…+8 градусов. Днём на выходных – около +15…+20 градусов.
Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Во время его действия людям запретили посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры.
Комментарии
Ага сегодня амик то же 20 обещал, надули 14 кое ка дотянуло.