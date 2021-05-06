Тамада, нянька и тренер: на что способны современные беспроводные колонки

Чтобы слушать музыку, громкости динамиков смартфона может быть недостаточно, особенно на улице или в большом помещении. И по качеству звука гаджеты сильно уступают акустическим системам. Но классические колонки требуют постоянного доступа к розетке, что не очень удобно, например, на даче или пикнике.
Оптимальным вариантом будет современная беспроводная колонка: она мобильна, проста в использовании и при этом выдаёт отличный звук. Как правило, она может работать около 10 часов, которых хватит на вечеринку или мероприятие. Но даже если аккумулятор сядет, а розетки нет, можно воспользоваться портативной зарядкой.
Но беспроводная колонка – это не только про музыку. На сайте "Телефоника" и в магазинах сети представлен широкий ассортимент портативных колонок: детских, игровых и даже водонепроницаемых – для походов и путешествий.
Так, колонка DENN DBS F001/F009 с текстильной структурой отлично впишется в любой интерьер. На неё можно скачать сказки, детские песни или даже записать собственный голос – это займёт ребенка на какое-то время. А детская акустическая система JBL POP – маленькая и лёгкая, её можно закрепить при помощи небольшого ремешка на застёжке и повесить на шею, прицепить к ремню или рюкзаку.
Во время компьютерной игры или просмотра кино колонка JBL FLIP 4 поможет полностью погрузиться в процесс. Производители гарантируют отличный звук и 10 часов воспроизведения. Её также можно взять с собой на отдых или в путешествие.
Для настоящих ценителей музыки подойдёт Ginzzu GM-211 Midi. Мощный объёмный звук и громкий бас, динамическая подсветка, пульсирующая в такт музыки. Позволяет двум отдельным колонкам звучать как акустическая стереосистема. На праздник можно подключить караоке.
Колонка Ginzzu GM-887B – отличный вариант для использования на свежем воздухе: мощные басы, глубокие низкие частоты, светомузыка. Заряда хватит на пять часов непрерывного воспроизведения. Можно подключать USB-flash и SD-карты.
Экстремалам и любителям активного отдыха подойдёт JBL XTREME 2: 15 часов музыки, удобный ремешок для переноски и защита от воды.
Тренировки под музыку не только создадут нужное настроение, но и зададут нужный ритм. Поэтому любителям фитнеса не обойтись без водонепроницаемой колонки JBL Clip 3, которая отличается мощным звуком и легко крепится к одежде, ремню или рюкзаку. Устройство может непрерывно работать 10 часов благодаря емкому аккумулятору. Встроенный спикерфон с шумо- и эхоподавлением гарантирует идеально чистый звук во время телефонных разговоров по нажатию одной кнопки.
Благодаря корпусу со степенью защиты от воды IPX7 колонку JBL GO 2 можно использовать на пляже или возле бассейна и не бояться брызг. Она отличается компактным размером, ёмким аккумулятором, улучшенным качеством звука и ярким дизайном.
Близится лето, а это отличный повод купить беспроводную колонку и заранее подготовиться к тёплым выходным на свежем воздухе с друзьями и походам в разные уголки планеты. Для всех читателей портала "Амител" "Телефоника" дарит скидку 10% на все беспроводные колонки по промокоду "Амик".
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